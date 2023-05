Soldati ucraini saltano attraverso il fuoco, lottano nel fango: video per reclutamento forze armate

Il comandante delle Forze Unite delle Forze Armate dell'Ucraina, il tenente generale Serhiy Nayev, "in tutti i gruppi militari della Zona operativa settentrionale senza eccezioni", racconta come superare le "barriere psicologiche" in funzione del combattimento. Il video, con immagini efficaci e curate, mostra soldati ucraini che saltano attraverso il fuoco, lottano nel fango, è diffuso in modo virale su diversi social di Kiev, ed invita al reclutamento nelle forze armate.

Le immagini di propaganda forse in vista di una controffensiva ucraina, nel post: "Edifici in rovina, fossati con fango e acqua, macerie da superare, fattori psicologici, esplosioni: nell'allenamento quotidiano la forza dello spirito aumenta, la volontà si rafforza e il carattere si indurisce"

Secondo il comandante Nayev, racconta il filmato, "ulteriori carichi di stress aiutano i soldati a sviluppare la resilienza sul campo di battaglia. L'abilità militare è rafforzata dal duro lavoro e dalle vittorie quotidiane su se stessi".

Ieri, dopo il blitz con droni in territorio russo a Bryansk, e le esplosioni provocate sempre con Uav a Sebastopoli, in Crimea, il commento di Kiev: "è preparatorio a quell'ampia offensiva su vasta scala che tutti si aspettano". Per le forze armate di Kiev "minare la logistica del nemico" è uno dei primi passi per le "azioni attive" che saranno effettuate nel prossimo futuro.