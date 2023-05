Festival di Cannes, oggi è il giorno di Martin Scorsese. Grande attesa per Di Caprio e De Niro

Giornata clou, oggi, sabato 20 maggio, al Festival di Cannes: arrivano i protagonisti di “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese. La pellicola ambientata negli anni Venti, racconta di alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, in Oklahoma, che vengono assassinati dopo che del petrolio viene trovato sulla loro terra, e l'FBI decide di indagare. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, John Lithgow, brendan Fraser e Jesse Plemons.

In concorso, invece, “May december” di Todd Haynes. Che porta sul red carpet le sue protagoniste, Natalie Portman e Julianne Moore. Il film parla del rapporto tra un’attrice e una donna più matura, un tempo al centro di un’ossessione da tabloid. Il servizio del nostro inviato Stefano Masi