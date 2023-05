Spari sulla spiaggia in Florida: nove feriti tra cui anche tre bambini

Nove persone sono rimaste ferite quando gli spari sono esplosi lungo una passerella sulla spiaggia di Hollywood, in Florida, facendo correre freneticamente le persone al riparo lungo la spiaggia affollata durante il Memorial Day. Molte delle vittime sono state portate in un ospedale pediatrico, ha detto la portavoce della polizia Deanna Bettineschi. Le nove vittime includevano sei adulti e tre bambini, secondo Yanet Obarrio Sanchez, portavoce del Memorial Healthcare System. Tutte le vittime erano in condizioni stabili, ha detto. Tuttavia, Bettineschi ha detto che quattro bambini di età compresa tra 1 e 17 anni sono stati colpiti insieme a cinque adulti tra i 25 ei 65 anni. Uno è stato operato mentre gli altri erano stabili.