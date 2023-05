Gli spari nel parcheggio del centro commerciale in Texas: è strage

E' stato identificato come Mauricio Garcia, 33 anni, l'uomo che ha aperto il fuoco sabato in un centro commerciale di Allen, in Texas, uccidendo otto persone e ferendone almeno altre sette. Lo ha riferito il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. Le autorità - riferisce la CNN - non hanno ancora individuato un movente specifico, ma gli investigatori hanno scoperto un'ampia presenza dell'uomo sui social media, compreso un possibile legame con l'estremismo di destra, come suggerito da una toppa che indossava. Secondo la BBC, due fonti hanno riferito a CBS News che la toppa recava le lettere RWDS, che stanno per "Right Wing Death Squad", ritenuto un gruppo neonazista. Garcia, anch'egli di Dallas, è stato ucciso da un agente di polizia che stava partecipando a un'altra chiamata di soccorso nella zona.