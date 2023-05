"Splash" di Colapesce-Dimartino in versione k-pop sud coreana - VIDEO

Gode di nuova vita il brano “Splash” del duo italiano Colapesce-Dimartino. La canzone è stata eseguita in Corea del Sud in versione “k-pop” da tre artisti coreani in versione “Volo” nel corso di una puntata della quarta edizione di “Phantom Singer”.

La canzone è stata eseguita, con grande partecipazione dagli interpreti sudcoreani, in lingua italiana, con i sottotitoli in coreano.

Phantom Singer è un talent show sudcoreano trasmesso su JTBC in cui cantanti che hanno ricevuto una formazione in musica classica, attori di musical e dilettanti gareggiano per entrare a far parte di un quartetto di musica crossover.