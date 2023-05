Pallacanestro e big data, una miniera di informazioni sulle prestazioni dei giocatori

“I dati ormai disponibili sulle prestazioni dei giocatori, se opportunamente elaborati, costituiscono una miniera di informazioni”, spiega Paola Zuccolotto, professoressa di statistica all'Università di Brescia e coordinatrice del gruppo BDSports. “Per esempio possono consentire di focalizzare i punti di forza o di debolezza di un determinato giocatore, come pure delle interazioni tra compagni di squadra, così da mettere a punto un allenamento mirato. Inoltre durante la partita è possibile utilizzare un giocatore in modo da sfruttare al massimo i suoi punti di forza. Allo stesso modo potrebbe essere utile avere informazioni mirate sugli avversari così da impostare la strategia di gioco in modo ottimale”.