Basket, l’intuizione del coach Messina: mappe di tiro per ottimizzare le chance di andare a canestro

“Le analisi che abbiamo condotto sull’applicazione dei big data alla pallacanestro, anche per quanto riguarda l’NBA, sono poi confluite in un libro dal titolo Basketball Data Science (La scienza dei dati sulla pallacanestro), scritto insieme alla collega Marica Manisera. Il libro, molto venduto soprattutto negli Stati Uniti, è uscito con la prefazione di Ettore Messina, attuale allenatore dell’Olimpia Basket, all’epoca assistant coach di Gregg Popovich dei San Antonio Spurs, nonché ex tecnico della Nazionale italiana. Ed è nato proprio da alcune domande cui il famoso coach non riusciva a trovare una risposta”. A spiegarlo è Paola Zuccolotto, professoressa di statistica all’Università di Brescia e coordinatrice del gruppo di ricerca BDSports, che studia l’applicazione dei big data al mondo dello sport.

Quali erano queste domande? E che cosa avete scoperto?

“Il libro è stato impostato a partire da alcune domande che ci sono state rivolte da Ettore Messina – risponde la professoressa Zuccolotto -. Per esempio quali siano le aree del campo da cui ciascun giocatore ha maggiori probabilità di andare a canestro, così da trovare le mappe di tiro con un approccio di statistica spaziale. Come ci ha detto una volta Messina, tutti sanno che conviene attaccare il ferro o tirare da dietro la linea dei tre punti e nessuno tira più dalla media distanza. Ma, ha aggiunto il coach, se poi dalla media distanza nessuno difende perché non ci si aspetta un tiro da quell’area del campo, proprio quello può diventare un modo per sorprendere gli avversari. Ed è quindi importante sapere qual è il giocatore della tua squadra con le maggiori probabilità di farcela. Questa domanda per noi è stata l’apertura di una linea di ricerca che ha portato a disegnare delle vere e proprie mappe di tiro per capire quali sono le zone del campo da cui ciascun giocatore ha le maggiori potenzialità”.