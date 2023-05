Papa Francesco: “Ho sgridato la signora che mi ha chiesto di benedire il suo bambino, era il cane”

Nel corso del suo intervento agli Stati generali della natalità a Roma, Papa Francesco ha raccontato un aneddoto avvenuto in Piazza San Pietro, nel corso dell'udienza del mercoledì, quando una donna gli si è avvicinata chiedendogli: “Lo benedice il mio bambino?”. Dentro la borsa c'era il cane. Il Pontefice ha raccontato: “Non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora”, dicendole “Tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino”. Bergoglio ha sottolineato che queste “sono scene del presente” ma bisogna stare attenti perché potrebbero diventare “l'abitudine del futuro”.

Parole che non sono piaciute all'Oipa. “La tradizione della Chiesa cattolica racconta 2000 anni di storie di santi che rispettavano e amavano gli animali”, ha commentato il presidente Massimo Comparotto. “Spiace che di nuovo il Pontefice prenda le distanze da esseri viventi, anche loro parte del Creato, invece di promuovere una nuova visione specialmente in quest’epoca in cui si ritiene lo sfruttamento spietato della creazione come necessario e connaturato all’uomo”.