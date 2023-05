Sting dal Boss: ascolta, ma non si “scatena”

Grande folla ieri al Circo Massimo a Roma, il concerto era sold out da mesi: piena anche l'area Vip con l'attore e comico statunitense Chris Rock, l'attore Woody Harrelson, il cantautore Nick Cave, anche Nick Mason leggendario batterista dei Pink Floyd e Lars Ulrich storico batterista dei Metallica. Come Bruce Springsteen ha cominciato a cantare Born in The Usa, forse la più polare e orecchiabile canzone del Boss, il Circo Massimo è andato in delirio con braccia alzate, cori e balli. Nel video, Sting rimane invece a braccia conserte: forse per lui una canzone troppo “semplice" anche se molto “politica” e anche, comunque, un po' campanilista per uno come lui, british fino al midollo e da molti anni anche un po' italiano con la sua villa nelle campagne toscane.