Strage di Capaci: gli uomini della Quarto Savona 15

“A Palermo in quegli anni sembrava tutto normale, ma normale non era. Non era normale sentire tutte queste sirene, le macchine di scorta, e ancora prima i morti… sembrava una città abituata a tutto questo. Io mi sono ritrovata sposata con un poliziotto che a 24 anni decide di scortare l’uomo più a rischio d’Italia, Giovanni Falcone” inizia così I ragazzi delle scorte - la Quarto Savona 15 con il racconto di Tina Montinaro, moglie dell’agente di polizia Antonio Montinaro morto a Capaci il 23 maggio 1992 mentre a bordo della Quarto Savona 15, insieme ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo, scortava il suo magistrato.

Il secondo episodio della docuserie co-prodotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Missione Anniversari Nazionali ed Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali e dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con 42°Parallelo, sarà online dal 23 maggio su RaiPlay e il 25 maggio verrà trasmesso su Rai 3 in prima serata insieme al primo episodio della serie I ragazzi delle scorte - 1992, Capaci e Via D’Amelio con protagonista Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani.