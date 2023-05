L'occhiale-ChatGPT per fare bella figura nelle conversazioni

Una lente con annessa ChatGPT per fare bella figura nelle conversazioni, sia in un appuntamento che durante un colloquio di lavoro?

È l’idea di Bryan Chiang, 22 anni, studente di informatica all’università di Stanford, che l’ha realizzata implementando con l’intelligenza artificiale una lente per la realtà aumentata.

La lente, che Chiang ha battezzato RizzGPT, è dotata di una telecamera, un microfono e uno schermo proiettore interno su cui è possibile visualizzare le parole.

“RizzGPT”, spiega il giovane informatico, “ascolta la conversazione in corso e suggerisce cosa dire”, proiettando il testo sulla lente-schermo.

L’intuizione, racconta a Reuters, gli è venuta in vista di un ‘hackaton’, uno di quegli eventi in cui ingegneri, programmatori e grafici, si ritrovano per confrontarsi e sviluppare idee e progetti.

Con un computer portatile, alcuni amici e un oculare per la realtà aumentata, Chiang ha realizzato il prototipo.

Il sistema ottico di realtà aumentata, progettato da Brilliant Labs, è open-source. Lo studente ha potuto così modificare il firmware e i componenti interni per adattarlo all’utilizzo del bot di Intelligenza Artificiale.

Quando qualcuno parla con l'utente, RizzGPT monitora la conversazione attraverso il microfono, la trasforma in testo e lo invia via WiFi al chatbot ChatGPT di OpenAI per generare una risposta.

Il prototipo, ammette Chiang, presenta bug di vario tipo a cominciare dal testo formattato in modo difficilmente leggibile.

Il giovane studente di Stanford dice che non ha intenzione di commercializzare l’occhiale, vuole solo dimostrare cosa è possibile fare con questa tecnologia.