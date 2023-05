Svizzera, due milioni di metri cubi di roccia sul punto di franare: il paese deve essere evacuato

Le autorità svizzere hanno ordinato l’evacuazione degli abitanti di Brienz, un piccolo paese nel cantone dei Grigioni.

Secondo i geologi una massa di due milioni di metri cubi di roccia potrebbe staccarsi in qualsiasi momento e seppellire il villaggio.

La montagna, dicono gli esperti, si muove costantemente fin dall'ultima era glaciale ma negli ultimi tempi le misurazioni hanno indicato una "forte accelerazione”.

"Nelle ultime settimane la caduta di massi è diventata molto più intensa” e le condizioni meteorologiche favoriscono ulteriormente lo scivolamento di parte della montagna.

Massi di notevoli dimensioni sono caduti sul prato sopra il villaggio mentre un frastuono minaccioso proveniva dalla montagna.

L’antico borgo si trova a cavallo tra le zone di lingua tedesca e romancia della regione dei Grigioni orientali, a sud-ovest di Davos, a un'altitudine di circa 1.150 metri e oggi conta meno di 100 abitanti.

Nel corso dell'ultimo secolo, Brienz stessa si è spostata di qualche centimetro ogni anno, ma il movimento si è accelerato negli ultimi 20 anni.

Tra i vari scenari, la possibilità che si verifichi una frana improvvisa e di grandi dimensioni con conseguenze catastrofiche è la meno probabile, ma non può essere esclusa.

Christian Gartmann, che fa parte del comitato di gestione della crisi della città di Albula, di cui Brienz è una frazione, ha detto che c’è il 60% di possibilità che la roccia si sgretoli in modo tale che le conseguenze per il paese sarebbero contenute.

La frana, che si è spostata di circa un metro all'anno, potrebbe anche muoversi lentamente. Ma c'è anche un 10% di possibilità che l'intera massa di due milioni di metri cubi possa staccarsi provocando un disastro.

Secondo Gartmann lo scioglimento dei ghiacciai ha influito sulla precarietà delle rocce nel corso dei millenni, ma quello dovuto ai cambiamenti climatici "causati dall'uomo" degli ultimi decenni non è un fattore determinante.

Dopo aver scartato le ipotesi di una esplosione controllata della parete - troppo pericolosa perché avrebbe richiesto una perforazione della roccia - o la costruzione di una enorme barriera di contenimento – il “muro” avrebbe dovuto essere alto almeno 70 metri per proteggere il borgo - le autorità hanno deciso per l’evacuazione degli abitanti entro venerdì.

"Volevo venire ancora una volta a salutare la casa dei miei genitori. Non sappiamo se il nostro paesino di Brienz esisterà ancora tra 14 giorni", ha detto in un'intervista di Keystone-ATS Anna Bergamin, una donna cresciuta in questo villaggio di montagna, ma che ora vive sul fondovalle.