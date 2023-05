Teheran presenta il suo nuovo missile balistico: ha una gittata di 2.000 chilometri

L'Iran ha presentato la quarta generazione del suo missile balistico Khorramshahr denominato Kheibar.

Secondo i dati riferiti dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA, il nuovo missile a combustibile liquido ha una gittata di 2.000 chilometri, una testata da 1.500 chilogrammi e supera la precedente versione del Khorramshahr, che finora era quello con il raggio d'azione più lungo in dotazione delle forze armate di Teheran.

Il nuovo missile sarebbe in grado di raggiungere Israele.

Il Kheibar è stato mostrato alla stampa durante un evento a Teheran alla presenza del ministro della Difesa, il generale Mohammad Reza Ashtiani.

Il missile era installato su un lanciatore montato su un camion e accanto era stata collocata una versione in miniatura della Cupola della Roccia, il santuario al centro del complesso della moschea al-Aqsa, sul Monte del Tempio di Gerusalemme, luogo considerato sacro da ebrei e musulmani e al centro del conflitto arabo-israeliano .

Teheran ha anche diffuso un filmato non datato che mostrerebbe un lancio riuscito del missile.

Il ministro sostiene tuttavia che il programma è puramente difensivo e serve da deterrente.

Ashtiani ha detto che la nuova arma può essere preparata per il lancio in breve tempo e che è stata testata per ''dare sostegno ai nostri alleati e ai Paesi che sono impegnati a combattere contro il sistema dominante''.

Citato dall'IRNA, il ministro ha rivolto ''un messaggio ai nemici dell'Iran'' dicendo che ''difenderemo il nostro Paese e le sue conquiste''. Mentre ''il messaggio ai nostri amici è che vogliamo difendere la stabilità regionale'', ha aggiunto Ashtiani.

La serie di missili balistici Khorramshahr prende il nome da una città iraniana che è stata teatro di pesanti combattimenti durante la guerra tra Iran e Iraq negli anni Ottanta.

Kheibar deriva invece da una fortezza ebraica conquistata dai musulmani nel VII secolo e che si trova ora nell'attuale Arabia Saudita.

Il missile è stato progettato sul modello del missile balistico Musudan della Corea del Nord.