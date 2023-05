Texas. La troupe televisiva salva un cane intrappolato sotto la casa colpita dal tornado - video

Un tornado si è abbattuto su Laguna Heights, vicino alla punta meridionale del Texas sulla costa del Golfo del Messico, alle quattro del mattino di sabato sorprendendo la maggior parte delle persone nel sonno.

L’impatto sulla piccola comunità è stato duro: una persona è morta, almeno altre dieci sono state ricoverate all’ospedale e due di queste erano in condizioni critiche. Molti hanno subito tagli e ferite, spiegano le autorità locali.

Decine di case sono state danneggiate.

Domenica mattina alle prime luci dell’alba, una troupe di ABC News stava montando la propria attrezzatura a Laguna Heights, quando ha sentito i guaiti di un cane provenire dalle fondamenta di una casa danneggiata.

Jim Gower, tecnico del suono della squadra, ha iniziato a scavare e, in pochi minuti, il buco era abbastanza grande da permettere al cane di affacciarsi. Forse per il grande spavento, però, l’animale non riusciva a liberarsi con le sue forze.

Dopo aver allargato il buco e con la complicità di un appetitoso snack, Gower è riuscito finalmente a far uscire il cane dalla situazione di pericolo.