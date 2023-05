Intervista a Tina Montinaro, moglie del capo scorta di Falcone, racconta Antonio morto a Capaci

Dal libro di Tina Montinaro “Non ci avete fatto niente”

“Mentre Antonio mi chiamava da una cabina del telefono pubblica, Giovanni Brusca e gli altri mafiosi che avevano organizzato l’attentato erano già in azione. E loro, i telefoni cellulari, li avevano e li stavano utilizzando da quando l’autista di Falcone era partito dalla casa del giudice, in via Notarbartolo, per muoversi in direzione dell’aeroporto”.