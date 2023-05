Trapiantato per la prima volta al mondo un cuore fermo da oltre 20 minuti

Un intervento d’eccellenza è stato realizzato a Padova. L'equipe della Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedale Università di Padova guidata da Gino Gerosa ha compiuto il primo trapianto di cuore al mondo da donatore cadavere. Fino ad oggi nessuno era riuscito a trapiantare un cuore oltre i 20' dalla morte cardiaca come imposto dalla legislazione, il prelievo era effettuato solo per morte celebrale, con il cuore ancora in attività.

Già nel 1985, grazie al prof. Vincenzo Gallucci, Padova aveva effettuato il primo trapianto di cuore. Oggi, con questo nuovo straordinario primato, la Cardiochirurgia padovana si conferma eccellenza internazionale.

Secondo il direttore della cardiochirurgia di Padova, "questo risultato apre alla possibilità di incrementare del 30% il numero di organi disponibili per i pazienti in attesa di un trapianto di cuore". "Il paziente ha un decorso post operatorio regolare e il cuore funziona molto molto bene", assicura Gerosa. L'operazione è stara effettuata l'11 maggio, su un uomo cardiopatico di 46 anni.