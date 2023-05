Attivati i canali diplomatici per Ilaria De Rosa, la hostess arrestata in Arabia Saudita

La ragazza, hostess di linea per la compagnia lituana 'Avion Express', era atterrata a Gedda e stava per dirigersi allo Spectrum Residence Sultan, ma all'hotel non è mai arrivata. Appena scesa dall'aereo è stata prelevata dalla polizia araba e portata in carcere nell'ambito di un'operazione antidroga che ha coinvolto varie persone.

La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l'autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta. Il consolato generale italiano a Gedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda.