Turchia. Lancio di pietre contro l’autobus del sindaco di Istanbul durante un comizio - Video

Un gruppo di contestatori ha lanciato pietre contro l’autobus di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul eletto nel 2019 contro il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, durante un suo comizio a Erzurum nella Turchia orientale.

Imamoglu ha puntato il dito contro l'inerzia della polizia. “Ci sono immagini che dimostrano che la polizia non ha mosso un dito”, ha detto, “erano ordini. Non può essere altro, c'erano ordini di non interferire”.

Secondo quanto riferito dal governatore di Erzurum, Okay Memis, sette persone sono state ferite nella sassaiola. Dopo l'aggressione, la polizia, che presidiava il comizio in assetto anti sommossa e con cannoni ad acqua, ha fermato una decina di persone.

Il sindaco di Istanbul è uno dei leader dell'opposizione ed è candidato come vice presidente della repubblica per la coalizione contro Erdogan alle elezioni in programma domenica prossima.