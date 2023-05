Tutti a tavola in onore del Re: i pranzi dell'incoronazione

Come è consuetudine, migliaia di 'street parties' e 'pranzi dell'incoronazione' si sono tenuti nel Regno Unito per festeggiare Carlo III e Camilla il giorno dopo la cerimonia. Picnic e tavolate sono allestite nei quartieri e nei parchi di tutto il Paese come vuole la tradizione. La seconda giornata di festa nel lungo weekend istituito proprio in occasione dell'incoronazione, culminerà nel concerto al Castello di Windsor trasmesso in diretta Tv, dove si esibiranno star internazionali fra cui Andrea Bocelli, Katy Perry e i Take That.