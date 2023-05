Ucraina, lo straziante racconto di Corrado Zunino: l'inviato di Repubblica ferito da cecchini russi

Da poco tornato in Italia, in esclusiva per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa, Corrado Zunino ha ripercorso quei drammatici momenti in cui è rimasto ferito. Commoventi i dettagli sull'agguato e in particolare sulla morte di Bogdan Bitik, “Un amico per sempre”, avvenuta davanti ai suoi occhi. I proiettili li hanno raggiunti mentre lasciavano la zona di Kherson, nel sud dell'Ucraina.

Era il 26 aprile 2023 quando Zunino è arrivato con il suo collaboratore, Bitik, sul ponte Antonovsky. I due sono stati presi di mira dai cecchini russi. “Abbiamo lasciato la macchina, abbiamo fatto 20 passi e due militari ucraini ci hanno detto di andare via. Io mi sono girato e Bogdan stava riponendo il telefono con il quale doveva riprendere, poi l'ho visto stramazzare al suolo. Un proiettile ha attraversato la mia spalla e, forse, lo stesso ha colpito Bogdan”.