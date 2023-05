Un drone ucraino attacca postazioni russe sul fiume Dnipro - Video

In questo video diffuso sui canali ucraini viene mostrato un attacco sferrato con i droni a postazioni russe sulle isole alla foce del Dnipro. La parte finale di questo fiume, che ha sorgente in Russia e con i suoi 2200 chilometri è il quarto più lungo d'Europa, divide in due parti la regione di Kherson: quella a est è occupata dalle forze russe, quella a ovest è tornata sotto controllo ucraino lo scorso novembre, dopo otto mesi di occupazione. Nelle ultime settimane ci sarebbero state diverse incursioni ucraine sulla sponda orientale, con operazioni di commando a bordo di piccole imbarcazioni o, come in questo caso, utilizzando ordigni trasportati da droni. Il Dnipro è un fiume molto largo: in corrispondenza di Kherson tra le due sponde c'è un chilometro, all'estuario si allarga fino a circa dieci km. Ciò nonostante, non è esclusa l'ipotesi che l'attesa controffensiva ucraina possa partire anche da qui.



(video da Telegram @operativnoZSU)