Un infortunio sulla penultima vetta ferma uno scalatore ottantaquattrenne a un passo dal record

Carlos Soria, 84 anni, è un veterano dell’alpinismo e ha un obiettivo: diventare lo scalatore più anziano a salire in cima a tutti gli “Ottomila”, le montagne più alte del mondo.

Lo spagnolo aveva già conquistato dodici delle quattordici vette, compreso il monte Everest, e gliene restavano ancora due per battere il record.

L’incidente, come si legge in un messaggio pubblicato sui suoi account social, è avvenuto mentre si apprestava ad affrontare la scalata finale verso la cima del monte Dhaulagiri, a 8.167 metri sul massiccio della catena dell'Himalaya a 35 km a ovest dell'Annapurna.

Carlos Soria si è ferito alla tibia quando una guida sherpa gli è caduta addosso mentre si trovavano a un'altitudine di 7.600 metri. Le guide lo hanno riportato al campo base, per poi trasferirlo a Kathmandu in elicottero, secondo quanto riferito da Seven Summit Treks, la società che forniva assistenza locale a Soria.

Prima dell'ultimo tentativo sul Dhaulagiri, lo scalatore spagnolo aveva detto che questa poteva essere la sua ultima possibilità di raggiungere l'obiettivo di scalare tutte le quattordici vette.

Soria aveva dedicato la sua sfida alle vittime anziane della pandemia COVID-19.

Sono centinaia gli alpinisti che tentano di scalare le vette più alte del Nepal durante la stagione primaverile, quando le condizioni meteorologiche sulle montagne dell’Himalaya sono più favorevoli. La stagione inizia a marzo e termina a maggio, poi il tempo peggiora e rende pericoloso affrontare le pareti.