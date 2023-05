Una birra per William e Kate: i principi di Galles vanno al pub in metropolitana

Bagno di folla per i principi di Galles quando è tutto pronto a Londra per l'incoronazione di re Carlo III.

William e la moglie Kate hanno preso la metropolitana (nel tratto della Elizabeth Line da Acton a Tottenham Court Road), un fatto rarissimo per i reali, e sono andati in un pub di Soho, nel centro di Londra, dove sono stati accolti dagli avventori entusiasti e dai tanti passanti.

I media britannici hanno dato grande risalto a questo momento informale per i principi, interpretato come un modo per riflettere la vicinanza ai sudditi di una coppia moderna prima dello sfarzo e delle cerimonie solenni di sabato.

L'erede al trono ha anche scambiato qualchebattuta coi giornalisti arrivati per l'occasione. Ha detto di sentirsi "bene" in vista dell'incoronazione del padre e di tenere le "dita incrociate" sperando che vada tutto al meglio nel giorno del grande evento, con un particolare riferimento alle condizioni meteorologiche. La visita all'ora di pranzo al pub era stata organizzata per sostenere il lavoro del settore dell'ospitalità in questo fine settimana di festa nazionale.