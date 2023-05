Donna con passeggino tenta di attraversare un viale allagato, il bambino cade nell'acqua

A causa delle forti piogge in Spagna, diverse province sono state colpite da alluvioni. Nel bel mezzo di questo fenomeno meteorologico, sui social network è circolato un video di una donna che cerca di attraversare una strada con un passeggino, per poi rischiare di perdere il bambino a causa della corrente.

Le immagini condivise dagli utenti di Internet mostrano la donna che tenta di attraversare la strada allagata con il passeggino sollevato, a Molina de Segura, comune situato nella comunità autonoma di Murcia, ma quando raggiunge la metà del viale, la forte corrente le fa perdere l'equilibrio e ribaltare il passeggino. Il bambino cade nell'acqua ma fortunatamente un uomo riesce a prenderlo e a portarlo in sicurezza, fuori dall'acqua. Come se non bastasse la donna, invece di andare a vedere come sta il bambino, corre a soccorrere un oggetto, forse una scarpa, portato via dalla corrente.

L'uomo che ha salvato il bimbo dalla corrente ha dichiarato, in un'intervista su Antena 3 Noticias: “Non so cosa stesse passando per la testa di questa signora, penso che non abbia calcolato correttamente la forza dell'acqua ed è per questo che ha cercato di attraversare la strada… Ho gettato l'occhio e quando ho visto che l'acqua stava portando via il bambino non ho esitato e sono corso verso di lui”.

Ha anche ricordato che il bambino, di circa 3 anni, "era molto spaventato, bagnato fino al collo, non sapeva cosa fosse successo, gli ho detto che non c'era niente che non andava, che sua madre stava arrivando in quel momento". Secondo l'uomo intervistato la cosa peggiore è che la donna «voleva attraversare di nuovo, ma noi ci siamo opposti. - poi ha precisato - Non l'ha fatto consapevolmente, semplicemente non ha pensato alla forza dell'acqua".