L'unico carro armato che ha sfilato sulla piazza Rossa è degli anni '40 - Video

Mentre le precedenti parate militari del giorno della Vittoria in Russia hanno visto sfilare sulla piazza Rossa schiere di carri armati, in una dimostrazione di forza militare volutamente ostentata dal regime di Putin, quest'anno un solo tank ha attraversato la piazza limitrofa al Cremlino: un T-34, modello prodotto in Unione sovietica tra il 1940 e il 1946. L'anno scorso si erano visti 20 carri armati di tre diversi modelli

I media russi di opposizione, come Holod, hanno fatto notare che si è trattato della parata "più modesta degli ultimi 15 anni: un solo carro armato, 8 mila soldati (finora ne erano sempre stati schierati più di 10 mila), nessun tank moderno, né mezzi corazzati o veicoli da combattimento per trasporto delle truppe, impiegati nelle ostilità in Ucraina. Parate ed eventi celebrativi per il V-Day russo sono stati cancellati in 24 città russe, per motivi di sicurezza.

(Video da “Mash” su Telegram)