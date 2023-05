Uomo armato di coltello arrestato davanti ai cancelli di Buckingham Palace

Aveva un coltello addosso l'uomo arrestato a Buckingham Palace per aver gettato alcune cartucce di arma da fuoco dentro il cortile della residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito. L'arma è stata rinvenuta dalla polizia dopo la perquisizione seguita all'arresto avvenuto davanti ai cancelli del Palazzo. “Gli agenti sono immediatamente intervenuti per trattenere l'uomo, che è stato preso in custodia dalla polizia”, ha dichiarato in un comunicato il sovrintendente capo della Met Police (Metropolitan Police) Joseph McDonald. La polizia ha anche precisato di aver effettuato l'esplosione controllata di una borsa che l'uomo aveva con sé, “a scopo precauzionale”. Non c'è stata alcuna sparatoria e non sono stati segnalati feriti.