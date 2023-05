Urla di gioia, balli in piazza: incredibile a Kiev, festeggiamenti dopo l'attacco massiccio di droni

L'incredibile video pubblicato dall'inviato Rai in Ucraina, Giammarco Sicuro mostra i festeggiamenti in piazza, per le strade di Kiev, per il "compleanno" della capitale, nel giorno in cui ha compiuto 1.540 anni dalla sua fondazione. Poche ore prima, il massiccio blitz della Russia con droni e missili da crociera - quasi tutti abbattuti dalla contraerea.

"Subito dopo i festeggiamenti, allo scattare del coprifuoco, un nuovo intenso attacco", scrive il giornalista Rai.