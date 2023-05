Emilia-Romagna, il ministro Urso illustra le misure previste nel decreto emergenza

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività Ue, ha specificato quali misure saranno presentate in “un primo pacchetto di sostegno all’interno del decreto emergenza”. Urso ha precisato: "il pacchetto prevederà, mi auguro, la sospensione dei mutui, la rateizzazione degli oneri fiscali, l’attivazione del fondo di garanzia che a nostro avviso debba essere il massimo consentito dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Poi quando ci sarà un censimento effettivo dei settori e delle aziende più colpite potremo intervenire con misure più appropriate e mirate.

Infine Urso ha detto ai giornalisti: “Ci sono fondi dell’Unione Europea già attivati in casi simili ed è giusto che anche in questo caso l’Italia possa accedere”.