Ursula von der Leyen a Volodymyr Zelensky: "Putin ha paura del vostro cammino verso l'Ue" - Video

Il percorso di avvicinamento all'Ue, il dossier dell'export del grano, il grande capitolo della ricostruzione post-bellica e della perseguibilità dei crimini russi: sono alcuni dei temi affrontati nel bilaterale tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Al termine dell'incontro i due leader hanno tenuto una conferenza stampa. “Kiev, capitale ucraina, è cuore pulsante dei valori che celebriamo oggi", ha detto von der Leyen, "l'Ucraina è in prima linea della difesa dei valori europei: la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero e di parola. L'Ucraina sta combattendo coraggiosamente per gli ideali di Europa che celebriamo oggi. In Russia Putin e il suo regime hanno distrutto questi valori. E ora stanno cercando di distruggerli qui in Ucraina perché hanno paura del successo che voi rappresentate e l'esempio che mostrate. E hanno paura del vostro cammino verso l'Ue. Ma l'aggressore ha già drammaticamente fallito. L'Ucraina ha resistito all'attacco e sta reagendo con successo”, mentre è “impressionante vedere che, nonostante la guerra su larga scala, l'Ucraina stia lavorando duramente e intensamente per il percorso di adesione all'Ue. Sono stati compiuti molti progressi, ma il lavoro deve continuare”, tuttavia "sono fiduciosa perché abbiamo avuto ottimi colloqui su questi passaggi. Nella battaglia dell'Ucraina, l'Ue è al fianco di Kiev. Il 9 maggio simboleggia anche la solidarietà, nata dalle lezioni dei grandi conflitti del ventesimo secolo. Caro presidente Zelensky, sono qui oggi per assicurarti che puoi contare su questa solidarietà per tutto il tempo che sarà necessario".

"Venerdì scorso, la Commissione ha adottato la sua proposta per l'undicesimo pacchetto di sanzioni, il cui obiettivo è ora quello di reprimere l'elusione. Stiamo facendo in questo un coordinamento molto stretto con i nostri partner internazionali, in particolare con il G7", ha poi affermato, aggiungendo che l'Unione sta "aggiungendo più prodotti" al divieto di transito, inclusi "prodotti tecnologici avanzati o parti di aeromobili". Insomma, "stiamo proponendo un nuovo strumento per combattere l'elusione delle sanzioni. Se vedremo che le merci che vanno dall'Unione europea a paesi terzi poi finiscono in Russia, potremmo proporre agli Stati membri di sanzionare tali esportazioni di merci", ha affermato Von der Leyen.

Una grande quantità di munizioni dai magazzini europei è già stata consegnata in Ucraina secondo i piani dell'Ue o è in arrivo, ha assicurato poi von der Leyen, "la via più veloce è il rilascio immediato di munizioni dalle scorte degli Stati membri, abbiamo stanziato 1 miliardo di euro e sta funzionando. Scorte significative di munizioni sono state consegnate o sono in viaggio verso l'Ucraina, ma occorre fare di più con urgenza", ha aggiunto Von der Leyen.

"L'Europa è stata resa possibile dalla sconfitta del male dell'aggressione", ha detto invece Zelensky, e "insieme oggi stiamo combattendo di nuovo il male dell'aggressione e la politica di odio che la Russia ha riportato nel nostro continente, quindi ora abbiamo bisogno di una nuova vittoria e torniamo al senso delle parole della dichiarazione di Schuman. I nostri sforzi per un'Europa unita, per la sicurezza e la pace devono essere forti quanto le aspirazioni russe di distruggere la libertà in Europa".

"Ho ringraziato Ursula per la prontezza dell'Unione europea di fornire all'Ucraina le necessarie munizioni, un miliardo di proiettili di artiglieria. Abbiamo discusso la questione chiave della velocità di consegna di queste munizioni perché ne abbiamo bisogno ora sul campo di battaglia", ha proseguito, "l'Ucraina dimostra ogni giorno l'efficacia della sua difesa contro i russi. Ogni missile terroristico intercettato, ogni successo dei nostri soldati sono la prova che possiamo vincere su questa aggressione". Zelensky ha infine auspicato una rapida approvazione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia e che esso riguardi anche il settore nucleare.



(Video Associated Press)