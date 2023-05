Gestire un rifugio alpino a 23 anni: l'avventura di Valentina

A piedi o in bici, senza paura delle nuvole per raggiungere il rifugio Bocca di Trat: tra i primi ad aprire e inaugurare la stagione estiva in alta montagna. Il Nino Pernici, sulle alpi di Ledro nel Trentino Sud Occidentale, da quest'anno è gestito da Valentina Santoni, 23 anni appena compiuti.

Santoni aveva già lavorato per molte stagioni come dipendente dello Stivo (che tra l’altro si vede dalla terrazza del Pernici) e quest’anno è riuscita a vincere il bando Sat per la gestione del Bocca di Trat.

Lo scoglio più grande la burocrazia, dice Valentina, anche per una struttura con poco meno di 30 posti letto e un centinaio di passaggi al giorno nella stagione estiva. Ma per ora è soprattutto la gente del posto ad arrivare ai 1600 metri di quota per provare il nuovo corso nella quasi centenaria storia del Pernici, anche se non manca qualche biker dal Canton Ticino.

Ad aiutare Valentina i familiari (mamma, papà, cugina e fidanzato) oltre a una squadra di collaboratori, quasi tutta al femminile.

Questione acqua

Le piogge di questi giorni hanno allontanato le preoccupazioni per la siccità, in ogni caso la struttura della Sat è stata attrezzata con due nuove cisterne da 10 mila litri.