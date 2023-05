Fiocco azzurro al Parco Natura Viva di Bussolengo: il piccolo bradipo nasce in diretta social

Il signor Fabio Filippo non si sarebbe mai immaginato di assistere ad un evento estremamente raro e mai filmato prima: la nascita di un piccolo bradipo in ore diurne. È accaduto il 6 maggio a Bussolengo, in provincia di Verona, al Parco Natura Viva.

Le fasi della nascita si sono susseguite in un lasso di tempo alquanto breve, e senza complicazioni. Wendy, questo il nome della mamma del piccolo bradipo, ha partorito continuando a muoversi tra i rami dell'albero sul quale era aggrappata. Il nuovo arrivato è sano e presto avrà un nome.

"I bradipi vivono la loro vita quasi interamente a testa in giù sugli alberi - spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco Natura Viva - comprese attività come l'accoppiamento e il parto. Wendy, già mamma di 6 figli e 4 volte nonna, ci ha regalato due minuti davvero emozionanti. Non appena il suo piccolo è quasi interamente venuto alla luce, lei lo ha aiutato tirandolo su e lo ha posizionato sul suo ventre, da dove guarderà il mondo".