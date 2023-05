L'inchiostro al posto dell'amo: ecco il pesce stampato in 3D pronto per essere "fritto"

Basta ami, lenze e piombini. Un'azienda israeliana di tecnologia alimentare afferma di aver stampato in 3D il primo filetto di pesce pronto da cuocere utilizzando cellule animali coltivate e cresciute in un laboratorio.

Finora se manzo e pollo cresciuti in laboratorio hanno attirato l'attenzione come un modo per eludere il costo ambientale dell'agricoltura e affrontare le preoccupazioni per il benessere degli animali, poche aziende hanno sperimentato nel campo dei prodotti ittici.

Per questo progetto la Israel's Steakholder Foods ha collaborato con Umami Meats, società con sede a Singapore, che estrae le cellule - per ora dalla cernia - e le “trasforma” in muscoli e grasso. La Steakholder Foods li aggiunge quindi a un "bio-inchiostro" adatto per speciali stampanti 3D.

Ne esce fuori un filetto che imita le proprietà del pesce pescato in mare.

"Il processo è trasparente. Il prodotto finale è privo di antibiotici e presumo che in futuro ne capiremo i benefici per la salute", ha affermato Arik Kaufman, amministratore delegato di Steakholder Foods che sostiene che, col passare del tempo, il livello dei prodotti sarà più alto e i prezzi di produzione diminuiranno.