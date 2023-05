L'arrivo di Giorgia Meloni e dei leader del G7 al Memoriale di Hiroshima

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gli altri leader sono stati accolti al Memorial Park dal primo ministro del Giappone, Fumio Kishida.

Riunire i 7 Grandi sul luogo dell'esplosione del primo ordigno nucleare in un conflitto è un evento dal grande valore simbolico, soprattutto alla luce delle minacce del ricorso all'arma atomica più volte esternate dalla Russia negli ultimi mesi.

I leader hanno visitato il Museo della Pace. C'è stata poi la firma congiunta del Libro d'Onore del Museo con un messaggio di ciascun leader che sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. Successivamente è stata deposta una corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba atomica.

Oltre al padrone di casa, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, sono tre i leader del G7 arrivati al summit 'accompagnati': non solo il presidente statunitense Joe Biden, con la moglie Jill, ma anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e l'inglese Rishi Sunak arrivati al Memoriale insieme alle consorti. Presente all'apertura dei lavori anche un first gentleman: il marito della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sola, in un elegante tailleur dai toni chiari, il premier Giorgia Meloni, che a Hiroshima è accompagnata dalla figlia, la piccola Ginevra.

Il Memorial Park è costruito intorno al Genbaku Dome, l'unico edificio rimasto in piedi dopo l'esplosione. L'edificio ospitava l'istituto del commercio della prefettura di Hiroshima ed è conservato nello stato in cui si è trovato dopo l'esplosione (salvo piccoli lavori di rinforzo delle strutture). Dal 1996 è patrimonio dell'umanità Unesco.