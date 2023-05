Lavoro, Bombardieri: "Non ci occupiamo di sicurezza solo il 1 maggio, ma dando un servizio concreto"

"Il sindacato non si occupa di sicurezza sul lavoro solo il primo maggio". E' la dichiarazione del segretario generale delle Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine della presentazione del Report Eures-uil sui dati relativi agli infortuni sul lavoro.

Contestualmente Ital e Uil hanno annunciato l'avvio di uno sportello per dare assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di incidenti sul lavoro, con operatori in oltre 600 sedi in tutta italia e ribadito l'impegno del sindacato nella diffusione di una cultura di prevenzione e tutela dei lavoratori.