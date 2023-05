Video dei droni che attraversano i cieli di Mosca e della contraerea che li abbatte

Il video di uno dei droni che hanno solcato oggi i cieli di Mosca, secondo i dati preliminari, potrebbe essere un modello ucraino modificato. Un drone UAV molto simile è stato filmato oggi alle 6:46 sopra il villaggio di Petrovo-Dalnee, distretto di Krasnogorsk, mentre volava verso Ilyinsky. La versione standard di un tale drone può volare solo per circa 100 km ed era solitamente usato per monitorare il territorio, ma gli UAV di oggi si sono rivelati più grandi e caricati con munizioni HEAT, ad alto potenziale, pare in grado di percorrere anche 400 km. In precedenza, tale modifica non era nota. Sempre secondo fonti russe la loro apertura alare era originariamente di circa tre metri, contro 1,8 nella versione originale. Inoltre, tutti i droni erano dotati di motori a benzina, invece dei classici elettrici. Tali dispositivi sarebbero costruiti a Kharkov.