La principessa Anna e quella piuma sul cappello (che nasconde Harry)

Vendetta? Rivincita? O più semplicemente il caso? Per i social non ci sono dubbi: quella piuma rossa che sporgeva dal cappello della principessa Anna, nascondendo il nipote Harry seduto proprio alle sue spalle alle telecamere, durante l'incoronazione di Carlo III, era “premeditata”.

Un affronto al principe ribelle, arrivato a Londra senza la moglie Meghan ,e poi ripartito subito dopo la cerimonia per tornare negli Stati Uniti a festeggiare il compleanno del figlio Archie. Lui è apparso pensieroso, ha scambiato poche parole con le cugine, poi, mentre gli altri salivano sulle carrozze reali, destinazione Buckingham Palace, si è dileguato a bordo di un'auto. Da solo, dopo poco più di 24 ore trascorse a Londra.

In quello stesso momento, la tenace principessa Anna, di 72 anni, cavalcava accanto alla Gold State Coach in alta uniforme, come si addice a un colonnello di diversi reggimenti, sulle cui spalle pesa, appunto, la difesa del Re.

Vista la tempra e il carattere della signora, la Rete è convinta che quella piuma sulle ventitré sia stata, insomma, posizionata apposta. Harry ha dovuto evitarla, sporgersi e piegare la testa per vedere qualcosa dell'incoronazione. Il pubblico da casa, invece, non ha visto lui, quasi sempre nascosto alla visuale.

Salvo pochi scatti, della sua presenza all'evento resta ben poco: non ha partecipato al pranzo di famiglia dopo la cerimonia, ne' alla foto ufficiale dei Windsor, a palazzo. E, ovviamente, non era affacciato al balcone di Buckingham Palace al momento del saluto del Re e della Regina Camilla, tra le più prese di mira dalla penna avvelenata del principe ribelle nel suo libro di memorie Spare.

Eppure, fa sapere il Daily Mail, Carlo III sperava di averlo accanto almeno al pranzo dove, pare, ha brindato al nipotino Archie augurandogli un “felice compleanno”.

In fondo, c'erano tutti, anche i familiari della moglie: sua sorella Annabel, la migliore amica, Lady Landsdowne, che erano state le sue 'dame' alla cerimonia, i figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, e tutti i nipoti, Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus. C'era anche la famiglia della principessa del Galles al completo: i genitori Michael e Carole Middleton insieme ai fratelli, Pippa e James.