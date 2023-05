Kim Jong-un e la figlia in camice bianco ispezionano il primo satellite spia del Paese

Nelle foto pubblicate dal quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun, Kim Jong-un e la figlia vestiti con camici bianchi, incontrano gli scienziati che hanno sviluppato il primo satellite spia del Paese, come ha affermato KCNA, l'agenzia di stampa ufficiale.

Il satellite sarebbe pronto per essere caricato su un razzo dopo essere stato sottoposto a test per confermarne la resistenza nello spazio. La visita al laboratorio del centro aerospaziale è stata la prima apparizione pubblica di Kim in circa un mese. Ad aprile i media statali avevano annunciato che il satellite era stato costruito.

Allorea, il leader nordcoreano aveva dichiarato che un satellite spia sarebbe stato cruciale per rafforzare la difesa del paese da Stati Uniti e Corea “che continuano a intensificare le azioni contro il Nord”, riferendosi alle esercitazioni militari congiunte tra i due Paesi.

La Corea del Nord ha testato circa 100 missili dall'inizio del 2022.

Il satellite potrebbe essere lanciato già a metà giugno, anche se Pyongyang potrebbe decidere di programmare l'evento in relazione ai principali anniversari di stato che cadono a luglio, settembre o ottobre.