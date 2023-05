Forti piogge e grandine nel Comasco: frana ad Argegno. Il video

Un forte temporale con intense grandinate si è abbattuto ieri sera sulla provincia di Como. Ad Argegno si sono verificati danni all’imbocco della SP13 della Valle d’Intelvi. Uno smottamento ha fatto crollare il muro di contenimento del campo sportivo e ha trascinato massi e fango sulla strada che è stata riaperta dopo la mezzanotte.

A Tremezzo, la terra di un cantiere ha travolto un'abitazione.

Pioggia e grandine hanno creato danni alla pavimentazione stradale in varie zone. In paesi come Mezzegra, Lezzeno, Bellagio, Tremezzo, Schignano e Lenno, ma anche a Campione d'Italia, numerosi i cumuli di ghiaccio per effetto delle grandinate. Il temporale ha trasformato diverse strade in fiumi d'acqua.

Piogge sono previste anche nella giornata di oggi. Giovedì e venerdì le previsioni annunciano una tregua, ma già a partire da sabato i temporali serali dovrebbero tornare puntuali tutti i giorni almeno fino a martedì della prossima settimana.