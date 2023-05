Video, Scoglitti: aggrediscono un tabaccaio e danneggiamo auto parcheggiate, fermati dai passanti

A Scoglitti, in provincia di Ragusa, due uomini di origine tunisina, entrano in una rivendita di tabacchi di via Genova e chiedono delle birre, ma il tabaccaio non le vende. I due, visibilmente agitati, prima insultano e poi aggrediscono il gestore, dopo di che escono e danneggiano alcune auto parcheggiate saltandoci sopra e rompendo i parabrezza a calci. A quel punto le persone fuori dal negozio, tra loro magari proprio i proprietari delle auto, reagiscono in maniera forte e li fermano. I due sono stati fermati dalle forze dell'ordine e accusati di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha scritto su facebook: "Esprimo solidarietà al tabaccaio e ai proprietari delle auto e mi rivolgo al Prefetto per chiedere il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine".