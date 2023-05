Video: Ultimo che percorre, in tre sullo scooter e senza casco, le vie dei Quartieri Spagnoli

"Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l'artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo 'sosia', chieda scusa pubblicamente al più presto". Lo scrive su Facebook il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, pubblicando il filmato di Tik Tok. "Che esempio diamo in questo modo ai giovanissimi? Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole? I personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili", afferma Borrelli. A giudicare dai tatuaggi, e considerando che il video è girato al contrario come si vede dalle scritte che passano sullo sfondo, sembrerebbe proprio lui, adesso il video in questione non si trova più sul profilo TikTok su cui era stato pubblicato.