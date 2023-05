Vola una torta contro il dirigente Volkswagen durante l’assemblea annuale - Video

Il presidente del consiglio di amministrazione di Porsche SE e presidente del consiglio di sorveglianza di Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, è stato oggetto di una plateale contestazione durante la 63esima assemblea generale annuale di Volkswagen Group a Berlino.

Nel video si sente una voce femminile urlare “Occhio!” e la torta entrare nel campo visivo durante lo streaming live dell’evento.

Il dirigente riesce a schivare il colpo mentre in sala interviene la sicurezza che, riferisce l’agenzia di stampa Reuters, porta via una donna che grida in tedesco “C’è sangue sui dividendi” con uno striscione di protesta in cui si legge: "'END UYGHUR FORCED LABOUR AT VW" (basta lavori forzati uiguri alla VW).