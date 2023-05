Volodymyr Zelensky all'Aia chiede una corte speciale per l'invasione russa: "Sia l'ultima guerra"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, parlando alla Corte penale internazionale dell'Aia ha affermato che il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, "merita di essere condannato per azioni criminali" e che solo "la creazione di un tribunale speciale sarebbe in grado di rispondere all'aggressione russa: è ingiusto nei confronti delle generazioni future lasciare problemi che non possiamo risolvere ora, è sbagliato che qualcuno abbia paura di dare piena forza alla giustizia. Questa è la guerra che non volevamo, quella che deve essere l'ultima". Il presidente ha ricevuto un lungo applauso a conclusione del suo discorso.