Von der Leyen a Venezia per il nuovo Bauhaus europeo

Lunga giornata a Venezia per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha preso parte, nella sede dell'Università di Architettura di Venezia, alla giornata interdisciplinare "Dal pensiero collettivo alle dispute creative", dialogando dal palco con Lesley Lokko, curatrice della 18/a Mostra internazionale di architettura in corso in Laguna.

"È un onore essere qui alla Biennale, uno degli eventi più importanti nel mondo dell'architettura e del design. E' la prima volta che l'Unione europea partecipa alla Biennale di Architettura con un proprio evento. È anche la prima volta che vengo in questa città e ne sono assolutamente affascinata. Mentre navigavo verso la sede dell'evento, ho finalmente capito le parole che Montesquieu aveva usato per descrivere Venezia: "Si può aver visto tutte le città del mondo e restare sorpresi arrivando a Venezia". Ed è vero: Venezia è una delle meraviglie del mondo. Qui generazioni di architetti hanno dato vita a un insieme unico, in mirabile equilibrio tra capolavori realizzati dall'uomo e bellezza naturale", ha detto von der Leyen. "Non avrei potuto trovare cornice migliore per parlare del nuovo Bauhaus europeo, che mira proprio a trovare un nuovo equilibrio tra l'ambiente edificato e quello naturale. Il titolo della Biennale di quest'anno è "Il Laboratorio del Futuro". E il nuovo Bauhaus europeo è proprio questo: un laboratorio del futuro", ha aggiunto.