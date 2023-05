Willie Nelson, Kate Bush e i Rage Against The Machine nella Rock&Roll Hall of Fame

Willie Nelson, leggenda della musica country, entrerà a far parte della Rock & Roll Hall of Fame, insieme ad artisti come Dolly Parton, George Michael, Missy Elliott e Rage Against the Machine. La cerimonia che decreterà l’ingresso dei nuovi artisti si terrà il 3 novembre al Barclays Center di Brooklyn. Nelson ha una carriera musicale di oltre 60 anni e ha pubblicato 73 album in studio. La lista degli artisti è stata scelta da oltre 1.000 membri dell'industria musicale e dai fan.



Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama musicale e quest'anno la lista è particolarmente interessante. Ecco chi sono gli artisti che verranno inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2023.



Willie Nelson è un'icona della musica country che ha festeggiato il suo 90° compleanno lo scorso weekend con un concerto stellare presso l'Hollywood Bowl. Questa è la sua prima nomination per il riconoscimento rock, ma Nelson si unisce ad altre leggende della musica country come Dolly Parton, Hank Williams e Johnny Cash, tutti già inseriti nella lista.



George Michael, cantante pop scomparso nel 2016, viene inserito nella Rock & Roll Hall of Fame come riconoscimento per la sua straordinaria carriera musicale. Michael ha formato il duo pop Wham! e ha raggiunto la fama con la hit "Wake Me Up Before You Go-Go" prima di intraprendere la carriera da solista.



Missy Elliott è stata una delle prime artiste a portare il rap al successo commerciale nel mainstream. La sua carriera musicale ha inizio nel 1997 con l'uscita dell'album di debutto "Supa Dupa Fly", che presenta un sound distorto e il suo stile di rap caratteristico.



Sheryl Crow ha iniziato la sua carriera come corista, ma si è presto affermata come artista solista nel 1993 con l'album di debutto "Tuesday Night Music Club", che ha vinto il Grammy Award come record of the year con il brano "All I Wanna Do". Con numerose collaborazioni, Crow ha attraversato diversi generi musicali, dal rock al pop, dal country al folk e al blues.



Kate Bush è stata una delle artiste più innovative degli anni '80. Ha creato un sound unico, caratterizzato da paesaggi sonori incantevoli e sperimentazioni radicali, che l'hanno portata ad affermarsi nella scena rock. Il brano "Running Up That Hill (A Deal with God)" del 1985 è stato un grande successo, ma è stato riproposto come hit nel 2022 come colonna sonora della serie Stranger Things.



I Rage Against the Machine sono una band rock di Los Angeles che ha fatto il suo ingresso sulla scena musicale nel 1991 con un mix di hip hop, punk, metal e rock. La band è nota anche per il suo impegno politico e sociale, con canzoni che affrontano temi come il razzismo e la brutalità della polizia. Hits come "Killing in the Name" li hanno resi uno dei gruppi rock più influenti degli anni '90.



I The Spinners sono un gruppo vocale R&B originario di Detroit, che ha avuto il suo apice nella scena soul di Filadelfia.