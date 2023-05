La cruna dell'ago: in picchiata attraverso la grotta più alta del mondo

Volare con una tuta alare è uno degli sport più estremi che si possano concepire.



Ma riuscire ad attraversare un pertugio tra le montagne largo poco più di 50 metri, la grotta naturale con la maggiore altitudine al mondo, planando a 180 chilometri orari: beh, questa è davvero un'impresa.

Ce l'ha fatta il primo maggio Zhang Shupeng, primo cinese a completare l'avventura.

Ha volato attraverso la famosa Grotta di Tianmen (in cinese, la Porta del Cielo), nella provincia centrale dello Hunan. Un elicottero lo ha portato a circa 2200 metri di altezza, lui si è lanciato - e le immagini documentano il resto, con una soggettiva straordinaria.

La Grotta di Tianmen è alta 131,5 metri, larga 57, profonda 60. Si trova ad un'altitudine di più di 1300 metri sul livello del mare. Il primo ad attraversarla con una tuta alare fu l'americano Jeb Corliss, nel settembre 2011.

La tuta alare riesce ad aumentare la superficie del corpo umano, in modo da ricavare un profilo alare che trasforma la velocità di caduta in planata orizzontale - un po' come succede a uno scoiattolo volante. Rispetto a una velocità media di caduta libera di circa 250 km/h, la tuta alare consente di rallentare fino a circa 70 km/h con una velocità orizzontale di 180 km/h e la possibilità di governare acrobaticamente la direzione - entro certi limiti, ovviamente.