Yemen. La petroliera abbandonata nel Mar Rosso è una “bomba ecologica a orologeria”

Le operazioni di recupero di 1,1 milioni di barili di greggio da una petroliera in stato di abbandono al largo delle coste dello Yemen possono finalmente iniziare dopo che una nave di supporto tecnico è arrivata sul posto per mettere in sicurezza la Fso Safer.

Da anni i funzionari delle Nazioni Unite avvertono del pericolo: il Mar Rosso e le coste dello Yemen rischiano una vera e propria catastrofe ecologica perché la petroliera potrebbe sversare in mare una quantità di petrolio quattro volte superiore a quella del disastro della Exxon Valdez del 1989 al largo dell'Alaska.

La sua integrità strutturale si è deteriorata in modo significativo ed è a rischio di esplosione, spiegano gli esperti delle Nazioni Unite.

La Safer è una nave galleggiante per lo stoccaggio e lo scarico di petrolio ormeggiata nel Mar Rosso a circa 30 chilometri a nord-ovest della città portuale di al-Hudayda.

Costruita negli anni '70 fu venduta al governo yemenita negli anni '80 per stoccare fino a 3 milioni di barili di petrolio pompati dai giacimenti di Marib, una provincia dello Yemen centrale.

La nave, lunga 360 metri e dotata di 34 serbatoi di stoccaggio, è stata lasciata esposta all'umidità e alla corrosione e non viene sottoposta a manutenzione annuale dall'inizio della guerra civile in Yemen nel 2015.

La nave di supporto tecnico Ndeavor è giunta in posizione vicino alla Safer al largo della costa di Ras Isa, ha dichiarato su Twitter il coordinatore delle Nazioni Unite, David Gressly.

L'obiettivo è quello di trasferire il greggio su una petroliera delle Nazioni Unite, la Nautica, salpata dalla Cina all'inizio di aprile.

Una volta completato il trasferimento, il ‘tanker’ di fabbricazione giapponese sarà smantellato.

Il trasferimento del petrolio, operazione che dovrebbe durare dalle quattro alle sei settimane, non inizierà però prima di "dieci giorni, due settimane", ha precisato Gressly.

Le Nazioni Unite hanno lanciato una raccolta fondi, avviando anche una campagna di ‘crowdfunding’, per raccogliere i 129 milioni di dollari necessari per l'operazione che non può essere pagata con la vendita del petrolio perché non è chiaro chi ne sia il proprietario, dichiarano i funzionari Onu.