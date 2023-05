Zelensky a Porta a Porta Ucraina: se cade Kiev la guerra può arrivare in Italia

"Se l'Ucraina cade, il passo successivo è la Moldova e poi i paesi del Baltico che sono paesi Nato" e se la guerra dovesse arrivare "in Italia o in qualsiasi altro Paese occidentale voi dovete sapere che dovrete mandare i vostri cittadini, i vostri figli e padri a fare questa guerra". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in diretta in uno speciale di Porta a Porta su Rai1.