Zelensky a Porta a Porta: "Vogliamo mettere fine alla guerra, non vogliamo il caos"

"È importante finire la guerra in Ucraina, mettere il punto. Putin porta l'aggressione. Noi non vogliamo vivere nel caos", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky rispondendo alle domande in una puntata speciale di Porta a Porta su Rai 1.

"Nella prima ondata del Covid in Europa abbiamo mandato medici ucraini per aiutare. Non voglio paragonare la pandemia alla guerra, ma è importante fermare la guerra adesso per evitare che l'ondata arrivi in Europa, non vogliamo il caos".