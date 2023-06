Kakhovka, la strage dei pesci

Sono ovunque, l'odore si sente da lontano.

Migliaia e migliaia di pesci morti costellano le rive ormai asciutte del bacino di Kakhovka, dopo la distruzione della diga. Le acque, circa 18 miliardi di litri, sono defluite a valle allagando una zona enorme. A monte è rimasto tutto a secco.

“Quella che vediamo è una catastrofe ecologica, il livello è calato così velocemente che i pesci nel bacino non sono riusciti a nuotare verso acque più profonde”, dice un anziano nel villaggio di Marianske: “Le dimensioni di questo orrore sono ancora impossibili da calcolare”.

I residenti hanno tentato di costruire una diga improvvisata per salvare almeno una parte degli animali acquatici.

“Siamo nel periodo della riproduzione: molti pesci muoiono, anche per l'inquinamento, e così moriranno gli uccelli che si nutrono dei pesci”, aggiunge un esperto del Centro per le iniziative ambientali Eco Action.