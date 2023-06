Aereo atterra senza il carrello anteriore, il video di un passeggero

L'aereo è atterrato con il carrello anteriore in posizione "su", ha detto la compagnia aerea, e l'aereo si è fermato in sicurezza sulla pista, a bordo c'erano due piloti, tre assistenti di volo e 96 passeggeri. I clienti e l'equipaggio sono scesi dall'aereo e sono stati portati al terminal su un autobus.

"Niente è più importante della sicurezza dei nostri clienti e delle persone", ha affermato Delta in una nota. “Anche se questo è un evento raro, gli equipaggi di volo Delta si addestrano ampiamente per gestire in sicurezza molti scenari e il volo 1092 è atterrato in sicurezza senza riportare feriti. Il nostro prossimo obiettivo è prenderci cura dei nostri clienti su questo volo, incluso il recupero dei loro bagagli e accompagnarli alle loro destinazioni finali in sicurezza. Ci scusiamo con i nostri clienti per quello che hanno vissuto”.